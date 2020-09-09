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В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

Главная Общество
Красноярск
10:41 9 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске судебному приставу пришлось стать клиентом должницы - женщина не выплачивала кредит банку, а также скрывала свой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Красноярска оказывала бухгалтерские услуги предпринимателям. С ней о встрече договорился один из клиентов - на самом деле это был судебный пристав. К «бизнесмену» должница приехала на иномарке Toyota RAV4, которую приставы объявили в исполнительный розыск. Машину 43-летняя красноярка тщательно скрывала. 

«На деловую встречу в свой офис она приехала на разыскиваемом авто. На транспортное средство был наложен арест. Чтобы не расставаться с иномаркой, женщина погасила задолженность, а также оплатила исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований представителя закона», - рассказали в ведомстве. 

В УФССП уточнили, что в случае отказа выплачивать задолженность в 10-дневный срок, автомобиль продают, чтобы принудительно погасить долг. 

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