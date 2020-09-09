В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

В Красноярске судебному приставу пришлось стать клиентом должницы - женщина не выплачивала кредит банку, а также скрывала свой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Красноярска оказывала бухгалтерские услуги предпринимателям. С ней о встрече договорился один из клиентов - на самом деле это был судебный пристав. К «бизнесмену» должница приехала на иномарке Toyota RAV4, которую приставы объявили в исполнительный розыск. Машину 43-летняя красноярка тщательно скрывала.

«На деловую встречу в свой офис она приехала на разыскиваемом авто. На транспортное средство был наложен арест. Чтобы не расставаться с иномаркой, женщина погасила задолженность, а также оплатила исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований представителя закона», - рассказали в ведомстве.

В УФССП уточнили, что в случае отказа выплачивать задолженность в 10-дневный срок, автомобиль продают, чтобы принудительно погасить долг.