В Красноярске изменится схема движения автобуса № 6

Власти Красноярска приняли решение изменить схему движения автобуса №6. Так, с 12 сентября маршрут будет продлен на одну остановку - до ДК Кировский.
Схема движения транспорта станет такой: мкр. Покровский – ул. Чернышевского – ул. Мужества – ул. Взлетная – ул. Аэровокзальная – ул. Березина – ул. Шахтеров – ул. Сурикова – ул. Марковского – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. Лесопильщиков – ул. Цементников – ул. Тургенева – ул. Алеши Тимошенкова – ул. Затонская – ул. Грунтовая – пер. Автобусный – ДК Кировский.
Напомним, в сентябре из-из развития троллейбусной сети в краевом центре поменялись схемы движения нескольких автобусных маршрутов.