В Красноярске изменится схема движения автобуса № 6

Прогнозы синоптиков на 9 и 10 сентября неблагоприятные - в среду и четверг в центральных и южных района Красноярского края ожидаются заморозки до -2 градусов. «9 сентября местами сильные дожди, туман, на юге Таймырского МР сохранится высокая пожарная опасность IV класса&raqu...