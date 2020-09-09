Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?

Улицы Лесопильщиков и Электриков — окраина правобережной части Красноярска. Именно там, рядом с ТЭЦ-2, Сибирская генерирующая компания завершает работы на одном из важнейших объектов уходящего ремонтного сезона. Это повысит надежность теплоснабжения нескольких районов города и позволит закрыть две неэффективные котельные.

Ради тепла в домах при закрытых котельных

К 14 сентября теплотранспортное подразделение СГК в Красноярске запустит обновленный участок магистрали между улицами Лесопильщиков и Электриков, рядом с ТЭЦ-2. Завершить работы было необходимо до начала отопительного сезона, чтобы своевременно подать тепло жителям большей части Свердловского района.

Дело в том, что на период замены основной тепломагистрали энергетики проложили здесь временную сеть диаметром 400 миллиметров. Ее едва хватало для горячего водоснабжения, из-за чего перебои с водой летом испытывали жители многих домов в Свердловском районе. И конечно, на подачу тепла эти трубы не были рассчитаны. Теперь, с запуском в работу обновленной магистрали, все придет в норму.

За лето специалисты Сибирской генерирующей компании заменили два участка тепловой магистрали от Красноярской ТЭЦ-2 общей протяженностью свыше 2 км. Причем диаметр трубопровода увеличили с 900 до 1200 миллиметров. Это позволит подавать больше тепла не только в Свердловский, но и в Железнодорожный, Октябрьский и Центральный районы, где в перспективе к теплоснабжению будут подключаться новые потребители. Также у города появится возможность закрыть две неэффективные малые котельные в рамках экологической программы до конца 2020 года.

В тесноте да с перебоями

При замене этой теплосети специалисты столкнулись с рядом трудностей. В июне участок, где шли работы, затопило из-за порыва на проложенных рядом сетях с холодной водой. На устранение последствий аварии ушло несколько дней.

На объекте энергетики не просто меняли старые трубы на новые, а прокладывали трубопровод большего диаметра, для чего требовались укрупненные каналы из железобетона. У изготовителей по техническим причинам не всегда получалось в срок обеспечивать энергетиков нужными конструкциями. Это сбивало темп перекладки труб.

Проблемным можно назвать и сам участок работ, зажатый между частным сектором и дорогой. Подрядчикам из компании «СибЭР» пришлось перекладывать сети в стесненных условиях и при недостаточно широких проездах для спецтехники.

Меняем трубы — решаем проблемы

После врезки новых сетей в теплосистему специалисты уложат на них изоляцию, завершат установку бетонных плит и засыпят каналы. Ожидается, что работы полностью закончатся до начала октября.

Пример перекладки тепловой магистрали вдоль улиц Лесопильщиков и Электриков показателен. Менять сети — значит решать и целый комплекс сопутствующих проблем, от неожиданных порывов до логистических трудностей. Иначе невозможно обеспечить надежное теплоснабжение миллионного города.

Фото: СГК