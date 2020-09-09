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Пациентки в Красноярске после лечения рака молочных желез смогут восстановить грудь бесплатно

Главная Общество
Красноярск
09:00 9 Сентября 2020
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае пациенткам, перенесшим операцию по удалению молочных желез из-за онкологии, восстановят грудь бесплатно. Врачи могут выполнить пластическую операцию по полису обязательного медицинского страхования. Однако хирургическое вмешательство возможно только при отсутствии медицинских противопоказаний. 

«Операция проходит в несколько этапов, после мастэктомии (удаление груди) женщине на место молочной железы устанавливается экспандер, который формирует карман под грудной мышцей. После этого экспандер извлекают, а на его место устанавливают силиконовый имплант, максимально похожий на прежнюю грудь пациентки», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

В сентябре врачи уже провели первый этап реконструкции для одной пациентки. Для записи на операцию, необходимо обратиться по телефону единого контактного центра амбулаторной онкологической помощи. Каждый случай индивидуально рассматривает врачебная комиссия.

Медики отмечают, что такие операции имеют не только эстетическое значение, они являются важной составляющей психологической реабилитации пациенток, перенесших онкологию.

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