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150-летняя сосна в крае получит статус памятника природы

Главная Общество
Красноярск
11:11 8 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В нацпарке «Шушенский бор» особый охраняемый статус присвоили 151-летней сосне. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника. 

Специалисты-дендрологи из Москвы определили точный возраст дерева, сосна растет в окрестностях озера Перово, рядом с крестьянским шалашом конца 19 века. Историки утверждают, что там любил отдыхать и охотиться революционер Владимир Ульянов-Ленин.

«По существующей легенде эта сосна была молчаливым свидетелем прогулок по бору самого знаменитого человека советской эпохи, который, однако, на тот момент был просто одним из безвестных политических ссыльных», - рассказали в нацпарке. 

Дендрологи подтвердили легенду, точный возраст сосны - 151 год. Дерево практически является ровесником Ленина. 

Отметим, что сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. 

Фото: «Шушенский бор»

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