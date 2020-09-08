150-летняя сосна в крае получит статус памятника природы

В нацпарке «Шушенский бор» особый охраняемый статус присвоили 151-летней сосне. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Специалисты-дендрологи из Москвы определили точный возраст дерева, сосна растет в окрестностях озера Перово, рядом с крестьянским шалашом конца 19 века. Историки утверждают, что там любил отдыхать и охотиться революционер Владимир Ульянов-Ленин.

«По существующей легенде эта сосна была молчаливым свидетелем прогулок по бору самого знаменитого человека советской эпохи, который, однако, на тот момент был просто одним из безвестных политических ссыльных», - рассказали в нацпарке.

Дендрологи подтвердили легенду, точный возраст сосны - 151 год. Дерево практически является ровесником Ленина.

Отметим, что сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Фото: «Шушенский бор»