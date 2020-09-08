Красноярка погасила долги по кредитам и налогам после ареста дорогой иномарки

Красноярка погасила долг в 100 тысяч рублей после ареста ее иномарки Infinity FX35. Женщина задолжала эту сумму по кредиту и налогам, дело дошло до приставов, рассказали в пресс-службе УФССП по краю.

Сначала красноярку предупредили о мерах принудительного взыскания, однако та никак не отреагировала и не внесла необходимую сумму.

«В ходе исполнительных действий судебный пристав установил имущество женщины и наложили арест на автомобиль Infinity FX35, который был направлен на специализированную стоянку», - рассказали в пресс-службе.

В итоге женщина полностью погасила задолженность и вернула иномарку.