Мэр Красноярска потребовал ограничить движение грузовиков по городу

Глава города Сергей Еремин потребовал ограничить движение большегрузов по Красноярску на постоянной основе. В ходе аппаратного совещания в администрации мэр поручил своему первому заместителю Владиславу Логинову разработать новый регламент передвижения фур по городским магистралям. Это позволит разгрузить дороги от пробок и сохранить асфальт.

«Миллионный город действительно нуждается в новой модели логистики. Тема эта не новая для Красноярска, в период Универсиады вводилось временное ограничение на въезд большегрузов, что дало ощутимый положительный эффект. Но если весной 2019 года ограничение вводилось на две недели и для решения конкретной задачи, то сейчас нам нужно подготовить к внедрению принципиально новую схему использования большегрузов в городе, которая будет действовать постоянно и будет понятна и удобна для всех», - заявил мэр.

По данным городской администрации, ежедневно по дорогам Красноярска передвигаются 750 автотягачей с большегрузными полуприцепами. В основном это фуры, которые развозят продукты по супермаркетам. Для разработки нового регламента в мэрии будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты Минтранса и ГИБДД, депутаты, предприниматели, общественники и строители. К концу сентября чиновники должны дать оценку существующей модели движения фур.