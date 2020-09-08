Ученик красноярской школы заразился коронавирусом

У школьника образовательного учреждения №34 по ул. Ключевской в Красноярске диагностирован коронавирус. В мэрии сообщили, что ребенок приходил только на линейку 1 сентября.

Несмотря на это, всех его одноклассников, а также учителя на две недели перевели на дистанционное обучение. Сам ученик находится на карантине. В школе теперь проводят более тщательную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Накануне первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что школьников избавят от необходимости сдавать тесты на коронавирус в течение года. Причина в том, что дети мало подвержены заболеванию. Главная задача образовательных учреждений – добросовестно организовать контроль температуры на входе. При этом учителя, в случае контакта с зараженным ребенком, должны сдать тест.