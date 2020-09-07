Обновлен антирейтинг автобусных маршрутов в Красноярске

Городская администрация обновила топ лучших автобусных маршрутов Красноярска. По итогам сентябрьских проверок в антирейтинг включены маршруты №№ 6, 98, 51, 94 и 81. В них контролеры обнаружили рваные сиденья, грязь в салоне, а также ошибки водителей – проезжали мимо остановок, тормозили прямо на дороге, игнорируя остановочные карманы.

Образцовыми названы маршруты №№ 65 и 83. Экипажи автобусов отметили за чистоту салона и кузова, наличие видеонаблюдения, исправные аппарели, а также наличие информации о перевозчики в открытом доступе для каждого пассажира.

Отметим, что сегодня инспекторы Минэкологии проверили автобусы в Красноярске на выхлопы. Замеры проводили с помощью передвижной лаборатории на конечной остановке маршрута №52 в Октябрьском районе. Сегодня все пробы были в пределах нормы.

«С начала июня 2020 года инспекторы проверили больше 60 автобусов. Значительных нарушений, превышение концентраций загрязняющий веществ в работе пассажирского транспорта не зафиксировано. Проверки дают свой эффект. Мы видим, что перевозчики стали ответственно подходить к вопросу выпуска подвижного состава на линию», - рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Добавим, что рейды Минэкологии продлятся до конца октября.