В новом детсаду Красноярска протекла крыша

В новом детском саду №94 на Северном шоссе в Красноярске начала протекать крыша. Здание было построено по нацпроекту «Образование» в декабре 2019 года. Среди других строительных дефектов - обвал грунта вдоль ограждения, неровности дорожного покрытия. Все недостатки подрядчик должен устранить по гарантии. Однако в проблеме теперь разбирается прокуратура. Представители надзорного ведомства на месте проинспектировали детский сад.

«По результатам выезда прокуратурой района в отношении должностных лиц заказчика и подрядчиков организована проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Органами прокуратуры края на постоянной основе ведется работа по пресечению нарушений законов при реализации национальных проектов», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как будет организован образовательный процесс в детском саду на время ремонта, городские власти пока не уточнили.