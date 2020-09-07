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В новом детсаду Красноярска протекла крыша

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Красноярск
16:24 7 Сентября 2020
общество, красноярск, сады
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В новом детском саду №94 на Северном шоссе в Красноярске начала протекать крыша. Здание было построено по нацпроекту «Образование» в декабре 2019 года. Среди других строительных дефектов - обвал грунта вдоль ограждения, неровности дорожного покрытия. Все недостатки подрядчик должен устранить по гарантии. Однако в проблеме теперь разбирается прокуратура. Представители надзорного ведомства на месте проинспектировали детский сад. 

«По результатам выезда прокуратурой района в отношении должностных лиц заказчика и подрядчиков организована проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Органами прокуратуры края на постоянной основе ведется работа по пресечению нарушений законов при реализации национальных проектов», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как будет организован образовательный процесс в детском саду на время ремонта, городские власти пока не уточнили.

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