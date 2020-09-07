В Красноярском крае уже 506 жертв коронавируса

В Красноярском крае 7 сентября подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом (всего 17 626). Десять пациентов за сутки выписали из больниц (всего 13 850).

«Красноярский край продолжает оставаться в первой десятке регионов страны по суточному приросту новых случаев COVID-19. Сегодня — на 9-й строчке», - рассказали в оперативном штабе.

В регионе уже 506 погибших от коронавирусной инфекции (+3).

По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки снизился до 0,5%. Под наблюдением 2814 человек (+244 новых за сутки). Снято с наблюдения – 207 человек.