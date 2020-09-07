В Красноярском крае не осталось лесных пожаров

На севере Красноярского края потушили все лесные пожары. Об этом 7 сентября сообщили в Авиалесоохране. На выходных было зарегистрировано 8 очагов на площади более 60 тысяч га. Около 400 специалистов ликвидировали все возгорания в Эвенкийском районе.

«В этом году для оперативного реагирования на возгорания министерство лесного хозяйства края значительно увеличило группировку лесопожарных формирований, привлекались авиапожарные из других регионов. В течение пожароопасного сезона применялись новые технологии и спецавиация. Как результат – площадь, пройденная огнем, в этом году в пять раз меньше, чем в 2019 году», - отметили в Минлесхозе.

Мониторинг пожароопасной обстановки на севере края продолжается. По данным Среднесибирского УГМС, в ближайшие дни в Таймырском районе сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Фото: Авиалесоохрана