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В Красноярском крае не осталось лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:54 7 Сентября 2020
общество, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края потушили все лесные пожары. Об этом 7 сентября сообщили в Авиалесоохране. На выходных было зарегистрировано 8 очагов на площади более 60 тысяч га. Около 400 специалистов ликвидировали все возгорания в Эвенкийском районе. 

«В этом году для оперативного реагирования на возгорания министерство лесного хозяйства края значительно увеличило группировку лесопожарных формирований, привлекались авиапожарные из других регионов. В течение пожароопасного сезона применялись новые технологии и спецавиация. Как результат – площадь, пройденная огнем, в этом году в пять раз меньше, чем в 2019 году», - отметили в Минлесхозе. 

Мониторинг пожароопасной обстановки на севере края продолжается. По данным Среднесибирского УГМС, в ближайшие дни в Таймырском районе сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Фото: Авиалесоохрана

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