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В Красноярске пока не включат отопление

Главная Общество
Красноярск
13:06 7 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярск технически готов к началу отопительного сезона, однако батареи в квартирах горожан пока останутся холодными. Тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов в течение пяти суток подряд. 

«Пока по прогнозам таких температур не ожидают. На сегодняшний день диспетчеры службы «005» не зафиксировали увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах», - констатировали в мэрии. 

Тем не менее, при необходимости службы готовы включить отопление и раньше положенного срока. На это могут рассчитывать больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения. Красноярцы в обычных жилых домах тоже смогут подать тепло в квартиры, открыв задвижки. Этот вопрос решается на общих собраниях. 

Напомним, в этом году за отопление горожане начнут платить по факту. В квитанциях каждый месяц будут отражаться разные суммы. Они зависят от показаний общедомового счетчика, который фиксирует потребление отопления в каждом конкретном объекте. 

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