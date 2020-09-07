В Красноярске пока не включат отопление

Красноярск технически готов к началу отопительного сезона, однако батареи в квартирах горожан пока останутся холодными. Тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов в течение пяти суток подряд.

«Пока по прогнозам таких температур не ожидают. На сегодняшний день диспетчеры службы «005» не зафиксировали увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах», - констатировали в мэрии.

Тем не менее, при необходимости службы готовы включить отопление и раньше положенного срока. На это могут рассчитывать больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения. Красноярцы в обычных жилых домах тоже смогут подать тепло в квартиры, открыв задвижки. Этот вопрос решается на общих собраниях.

Напомним, в этом году за отопление горожане начнут платить по факту. В квитанциях каждый месяц будут отражаться разные суммы. Они зависят от показаний общедомового счетчика, который фиксирует потребление отопления в каждом конкретном объекте.