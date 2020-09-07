Туристы сорвались со скалы на красноярских «Столбах»

Красноярские спасатели рассказали о двух происшествиях в нацпарке «Столбы». На минувших выходных со скользких скал сорвались туристы.

Как говорится в сводках КГКУ «Спасатель», первый инцидент зафиксирован 6 сентября. Мужчина упал вниз со скалы и получил серьезные травмы. От удара о землю он потерял сознание, специалисты пришли к выводу, что при падении он ушиб мягкие ткани внутренних органов. Туриста транспортировали до ул. Свердловской, где его встречала машина скорой помощи.

Второй посетитель нацпарка отделался более легкими травмами - около Первого столба он ушиб коленный сустав правой ноги. Спасатели помогли мужчине добраться до прибывших на место фельдшеров.