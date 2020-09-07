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На юге края заметили первый снег

Главная Общество
Красноярск
10:24 7 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На прошедших выходных в природном парке «Ергаки» выпал первый снег. Фотографии опубликованы в социальных сетях. 

«Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году. Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти», - написала автор фото Юлия Никитина. 

Напомним, в начале сентября синоптики обещали заморозки в центральных и южных районах региона. На эту неделю прогнозы также неблагоприятные: 

«7 сентября в в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до -2 градусов», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

Добавим, что в прошлом году первый снег в «Ергаках» выпал только в середине сентября. 

Фото: Юлия Никитина / vk.com/bazaergaki

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