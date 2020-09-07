На юге края заметили первый снег

На прошедших выходных в природном парке «Ергаки» выпал первый снег. Фотографии опубликованы в социальных сетях.

«Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году. Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти», - написала автор фото Юлия Никитина.

Напомним, в начале сентября синоптики обещали заморозки в центральных и южных районах региона. На эту неделю прогнозы также неблагоприятные:

«7 сентября в в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до -2 градусов», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Добавим, что в прошлом году первый снег в «Ергаках» выпал только в середине сентября.

Фото: Юлия Никитина / vk.com/bazaergaki