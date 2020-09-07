В Красноярске заложили камень на месте строительства храма на Шинном кладбище

Рядом с часовней на Шинном кладбище построят новую деревянную церковь. Закладной камень по православной традиции освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Строители уже успели оформить фундамент, а до конца года планируют поставить сруб и крышу. Завершить работы должны за три года.

Храм назовут в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших». Его строят на средства меценатов – в основном это руководители предприятий Ленинского района.



Напомним, Шинное кладбище теперь является главным действующим погостом в Красноярске. Кладбище «Бадалык» было закрыто для новых захоронений в 2015 году. Недавно власти изыскали там небольшой участок для новых могил.

Фото: пресс-служба Красноярской епархии