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В Красноярске наступила прохладная и дождливая неделя

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Красноярск
08:30 7 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой. По информации Среднесибирского УГМС, в понедельник, 7 сентября, в городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер восточной четверти усилится до 3-8 м/с. Воздух прогреется до +15…+17°С. 

«В центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до -2°С», - сообщили в метеоцентре.

В ночь на вторник, 8 сентября, температура опустится до +7°С. В светлое время суток будет около +14°С, осадки сохранятся.

Среда, 9 сентября, станет самым теплым днем этой недели. Воздух днем прогреется до +17°С, пройдет дождь.

К концу рабочей недели дневные температуры опустятся до +14°С, ночью термометры будут показывать +6°С. Днем синоптики прогнозируют незначительные осадки. Такая погода сохранится и в выходные.

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