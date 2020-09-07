В Красноярске наступила прохладная и дождливая неделя

Новая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой. По информации Среднесибирского УГМС, в понедельник, 7 сентября, в городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер восточной четверти усилится до 3-8 м/с. Воздух прогреется до +15…+17°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до -2°С», - сообщили в метеоцентре.

В ночь на вторник, 8 сентября, температура опустится до +7°С. В светлое время суток будет около +14°С, осадки сохранятся.

Среда, 9 сентября, станет самым теплым днем этой недели. Воздух днем прогреется до +17°С, пройдет дождь.

К концу рабочей недели дневные температуры опустятся до +14°С, ночью термометры будут показывать +6°С. Днем синоптики прогнозируют незначительные осадки. Такая погода сохранится и в выходные.