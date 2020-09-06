В Красноярском крае снова подтверждено 107 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае на 6 сентября 107 случаев заболевания коронавирусом. Итоговое число зараженных с начала пандемии - 17 520, рассказали в оперативном штабе.

За сутки выписали из больниц региона 27 человек - всего победили инфекцию 13 840 пациентов. Число погибших от COVID-19 тоже растет - 503 случая (+3 за сутки).