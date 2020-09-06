В Красноярском крае снова подтверждено 107 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае на 6 сентября 107 случаев заболевания коронавирусом. Итоговое число зараженных с начала пандемии - 17 520, рассказали в оперативном штабе.
За сутки выписали из больниц региона 27 человек - всего победили инфекцию 13 840 пациентов. Число погибших от COVID-19 тоже растет - 503 случая (+3 за сутки).
«Красноярский край по итогам суток снова опустился на одну ступень и сегодня на 9-м месте первой десятки регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19», - говорится в сообщении.