В Норильске зафиксировано снижение показателей нефтепродуктов в водоемах после аварии на ТЭЦ-3

Представители Сибирского отделения РАН, которые участвовали в Большой Норильской экспедиции, дали предварительные оценки экологической ситуации в Норильском промышленном районе.

Руководитель научной экспедиции Сибирского отделения РАН Николай Юркевич отметил, что на территории возможны естественные перепады экологического фона, не связанные с техногенными причинами. При этом ученые не смогли оценить доаварийное состояние экосистемы территории.

«Помимо криологических особенностей, для Норильского промышленного района характерны и прямые выходы горных пород. За счет выветривания, выщелачивания, вымывания с гор исторически стекает вся таблица Менделеева. И понятно, что, допустим, по тяжелым металлам и по микроэлементам территории свойственны определенные и естественные (подчеркну!) фоновые состояния. Но каковы они – сейчас сказать практически невозможно, потому что производственные выбросы продолжаются в режиме онлайн, а роза ветров тут разнонаправленная. И взять и найти девственный участок тундры, который не был бы вообще никаким техногенным воздействиям подвержен и находился бы в точно таких же условиях, как в начале ХХ века, в настоящее время очень сложно», - рассказал Юркевич.

Управление экологического контроля Заполярного филиала «Норникеля» зафиксировало положительную динамику в части снижения показателей нефтепродуктов в водоемах в местах розлива горючего на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. При этом разово фиксируются незначительные превышения ПДК нефтепродуктов. Специалисты связывают их с активной фазой ликвидации ЧС, но есть и другие объективные причины, отметил руководитель управления экологического контроля Заполярного филиала «Норникеля» Алексей Кунаев.

«В Норильском промышленном районе находится месторождение полиметаллических руд, открытое еще в 30-ые годы прошлого столетия, полезные ископаемые имеют естественный выход на поверхность. Освоение территории и разработка месторождения ведутся порядка ста лет. Все эти факторы также необходимо учитывать при анализе проб. Сейчас ведется разработка проекта рекультивации территории», - заявил Кунаев.

Ранее в Красноярск из Большой Норильской экспедиции вернулись ученые Сибирского федерального университета. Им только предстоит провести анализ проб воды и грунта, взятых на месте аварии. В конце июня – через месяц после аварии на ТЭЦ-3 – Росприроднадзор провел проверку водоемов в Норильске. Результаты показали, что ситуация стабилизировалась.

Добавим, что Норильско-Таймырская энергетическая компания уже завершила перекачку собранной в районе ЧС водно-топливной смеси и загрязненного грунта к месту хранения и сепарации.

По материалам компании «Норникель»