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В Ачинске достраивают новейший медцентр для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом

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Красноярск
15:03 4 Сентября 2020
больница, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Глава Красноярского края Александр Усс осмотрел медцентр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Ачинске. Здание начали строить в апреле, а сейчас завершается последний этап - отделка помещений и монтаж оборудования. 

Медцентр сможет принять до 60 пациентов. Как рассказали в краевом правительстве, здесь разместят несколько отделений: приемно-диагностическое, реанимации и интенсивной терапии. Каждое обеспечено современным оборудованием. 

Пациенты будут находиться в отдельных боксах с индивидуальными входами, оснащенными системами очистки воздуха. 

Весь проект оценивается в 400 млн рублей. Медцентр построили на деньги РУСАЛа. Всего таких площадок в России семь. Ачинск - одна из них. Такую же технологичную больницу строят в Богучанском районе.  

 

«Стройка идет ударными темпами, объект практически готов за несколько месяцев. Это модульное здание, оно изготавливается из быстровозводимых конструкций, но, с точки зрения качества и долговечности, оно ничем не уступает стандартным зданиям. Надеемся, что в ноябре госпиталь сможет принять пациентов – пока это будут пострадавшие от коронавирусной инфекции, но надеемся, что эпидемия со временем сойдет на нет. Тогда объект начнет работать как обычная инфекционная больница, и это будет хороший подарок не только Ачинску, но и близлежащим территориям», - прокомментировал губернатор. 

После улучшения ситуации с коронавирусом больницу смогут перепрофилировать в иммунологический центр, который обеспечит своими услугами западную территорию края. Подобные центры также планируется построить в Лесосибирске и Минусинске. 

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