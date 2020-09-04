В Ачинске достраивают новейший медцентр для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом

Глава Красноярского края Александр Усс осмотрел медцентр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Ачинске. Здание начали строить в апреле, а сейчас завершается последний этап - отделка помещений и монтаж оборудования.

Медцентр сможет принять до 60 пациентов. Как рассказали в краевом правительстве, здесь разместят несколько отделений: приемно-диагностическое, реанимации и интенсивной терапии. Каждое обеспечено современным оборудованием.

Пациенты будут находиться в отдельных боксах с индивидуальными входами, оснащенными системами очистки воздуха.

Весь проект оценивается в 400 млн рублей. Медцентр построили на деньги РУСАЛа. Всего таких площадок в России семь. Ачинск - одна из них. Такую же технологичную больницу строят в Богучанском районе.

«Стройка идет ударными темпами, объект практически готов за несколько месяцев. Это модульное здание, оно изготавливается из быстровозводимых конструкций, но, с точки зрения качества и долговечности, оно ничем не уступает стандартным зданиям. Надеемся, что в ноябре госпиталь сможет принять пациентов – пока это будут пострадавшие от коронавирусной инфекции, но надеемся, что эпидемия со временем сойдет на нет. Тогда объект начнет работать как обычная инфекционная больница, и это будет хороший подарок не только Ачинску, но и близлежащим территориям», - прокомментировал губернатор.

После улучшения ситуации с коронавирусом больницу смогут перепрофилировать в иммунологический центр, который обеспечит своими услугами западную территорию края. Подобные центры также планируется построить в Лесосибирске и Минусинске.