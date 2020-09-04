В Ленинском районе проверили, как ведутся работы по благоустройству скверов

В Ленинском районе продолжается благоустройство и реконструкция скверов. По поручению главы города Сергея Еремина ход работ на объектах взят на особый контроль руководителей администрации районов. Накануне руководитель Ленинского района Андрей Бардаев провёл выездное совещание, где проконтролировал работу подрядчиков и исполнение плана-графика.

В этом году в Ленинском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются три сквера: «Одесский», «Юнга», «Черёмушки».

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Работы здесь должны быть завершены до конца сентября, сейчас они выполнены на 70%.

В скверах уже уложили кабель для сетей наружного освещения и брусчатку, установили бордюрный камень. В сквере «Черемушки» смонтировали две лестницы, а в сквере «Юнга» расширили территорию общественного пространства.

По результатам проведенного совещания был выявлен ряд недочетов, которые подрядчик обязан устранить.

Так, в сквере «Черемушки» смонтированные лестницы имеют неправильный уклон в сторону спуска, что недопустимо в целях безопасности. Также нарушена технология укладки бордюрного камня, уже сегодня он имеет повреждения. Во время работ техника повредила газоны, подрядчик должен будет их восстановить за свой счет.

В сквере «Юнга» Бардаев указал на некачественное примыкание брусчатки и рекомендовал подрядчикам обратить особое внимание на то, чтобы сквер стал доступным для маломобильных горожан.

Сегодня работы практически завершены в сквере «Одесский». Сейчас в сквере идет установка качелей и спортивного комплекса.

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«Контроль по благоустройству скверов ведется на всех этапах. На сегодняшний день подрядчики срывают график работ, нарушают технологию процесса. Мы заставляем переделыв​​ать некачественную работу, и обязательно пригласим представителей общественности к окончательной приёмке объектов», - отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Фото: пресс-служба администрации г. Красноярска

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска