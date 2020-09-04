4 сентября
Красноярск
погода +23 °C
75.47
 
€ 89.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ленинском районе проверили, как ведутся работы по благоустройству скверов

Главная Общество
Красноярск
13:45 4 Сентября 2020
город, район, проверка, благоустройство, работа
версия для печати Ico_print

В Ленинском районе продолжается благоустройство и реконструкция скверов. По поручению главы города Сергея Еремина ход работ на объектах взят на особый контроль руководителей администрации районов. Накануне руководитель Ленинского района Андрей Бардаев провёл выездное совещание, где проконтролировал работу подрядчиков и исполнение плана-графика.

В этом году в Ленинском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются три сквера: «Одесский», «Юнга», «Черёмушки».

В Ленинском районе проверили, как ведутся работы по благоустройству скверов

Работы здесь должны быть завершены до конца сентября, сейчас они выполнены на 70%.

В скверах уже уложили кабель для сетей наружного освещения и брусчатку, установили бордюрный камень. В сквере «Черемушки» смонтировали две лестницы, а в сквере «Юнга» расширили территорию общественного пространства.

В Ленинском районе проверили, как ведутся работы по благоустройству скверов

По результатам проведенного совещания был выявлен ряд недочетов, которые подрядчик обязан устранить.

Так, в сквере «Черемушки» смонтированные лестницы имеют неправильный уклон в сторону спуска, что недопустимо в целях безопасности. Также нарушена технология укладки бордюрного камня, уже сегодня он имеет повреждения. Во время работ техника повредила газоны, подрядчик должен будет их восстановить за свой счет.

В Ленинском районе проверили, как ведутся работы по благоустройству скверов

В сквере «Юнга» Бардаев указал на некачественное примыкание брусчатки и рекомендовал подрядчикам обратить особое внимание на то, чтобы сквер стал доступным для маломобильных горожан.

Сегодня работы практически завершены в сквере «Одесский». Сейчас в сквере идет установка качелей и спортивного комплекса.

В Ленинском районе проверили, как ведутся работы по благоустройству скверов

«Контроль по благоустройству скверов ведется на всех этапах. На сегодняшний день подрядчики срывают график работ, нарушают технологию процесса. Мы заставляем переделыв​​ать некачественную работу, и обязательно пригласим представителей общественности к окончательной приёмке объектов», - отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Фото: пресс-служба администрации г. Красноярска 
По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются заморозки

На Красноярск надвигаются заморозки

4 Сентября 2020 г.
Непогода придет уже на выходных
Новости Красноярска: СГК готова подключать к отоплению дома в Красноярске

СГК готова подключать к отоплению дома в Красноярске

4 Сентября 2020 г.
Энергетики уже готовы подать отопление в большинство домов
Новости Красноярска: Перекресток Ладо Кецховели – Новосибирская перекроют на одну ночь

Перекресток Ладо Кецховели – Новосибирская перекроют на одну ночь

4 Сентября 2020 г.
Там будут ремонтировать теплосети
Новости Красноярска: Шойгу поделился мечтой построить в Минусинской котловине город инноваций

Шойгу поделился мечтой построить в Минусинской котловине город инноваций

4 Сентября 2020 г.
В начале XX века это место называли «сибирской Италией»
Новости Красноярска: В Норильске предусмотрительный должник лишился 400 тысяч рублей

В Норильске предусмотрительный должник лишился 400 тысяч рублей

4 Сентября 2020 г.
Он долгие годы не платил алименты
Новости Красноярска: Четыре роддома Красноярска и Сосновоборска закроются на ремонт

Четыре роддома Красноярска и Сосновоборска закроются на ремонт

4 Сентября 2020 г.
Стационар 4-ого роддома не принимает пациенток до 14 сентября
Новости компаний
04/09
Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Температура в сентябре в Красноярске будет выше нормы

Температура в сентябре в Красноярске будет выше нормы

31 Августа 2020 г.
Месяц будет довольно теплым
Новости Красноярска: В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

1 Сентября 2020 г.
Краевой центр по числу инфицированных занимает первое место в Сибири
Новости Красноярска: В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

31 Августа 2020 г.
На интернет-ресурсы мог зайти любой человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru