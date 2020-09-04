На Красноярск надвигаются заморозки

Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей южных и центральных районов Красноярского края о первых заморозках.

«5-7 сентября в центральных и южных районах в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -2 градусов», - говорится в сообщении.

Заморозки могут погубить некоторые сельскохозяйственные культуры, поэтому аграриям необходимо следить за посевами.

Уже завтра в Красноярске пройдут ливни с грозами, возможен град. Ветер усилится до 25 м/c.

Отметим, что непогоду синоптики предсказывают и в соседней Хакасии.