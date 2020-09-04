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На Красноярск надвигаются заморозки

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Красноярск
14:00 4 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей южных и центральных районов Красноярского края о первых заморозках. 

«5-7 сентября в центральных и южных районах в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -2 градусов», - говорится в сообщении. 

Заморозки могут погубить некоторые сельскохозяйственные культуры, поэтому аграриям необходимо следить за посевами. 

Уже завтра в Красноярске пройдут ливни с грозами, возможен град. Ветер усилится до 25 м/c. 

Отметим, что непогоду синоптики предсказывают и в соседней Хакасии. 

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