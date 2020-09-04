СГК готова подключать к отоплению дома в Красноярске

Энергетики СГК уже готовы подать отопление в большинство домов. Основные объемы ремонтной программы на магистралях выполнены, но в некоторых местах еще продолжаются локальные работы. Уточнить возможность подключения тепла по каждому дому можно на интерактивной карте.

«Готовясь к зиме, мы выполнили ремонт основного оборудования на теплоэлектростанциях Красноярска, Канска и Назарово. Запасы угля на всех теплоисточниках превышают нормативные. На теплосетях Красноярска мы в этом году реализуем рекордную по объемам вложений программу — перекладываем и строим более 30 километров теплотрасс. Развитие теплосетей дает возможность строиться новым районам, замещать котельные и, при необходимости, раньше запускать теплоснабжение», — пояснил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Синоптики прогнозируют начало дождливой прохладной осени уже в ближайшие выходные: с субботы, 5 сентября по всей Сибири ожидается постепенное снижение температуры воздуха. Если в помещениях становится некомфортно, организации, обслуживающие здания, уже могут подавать заявки о начале теплоснабжения в диспетчерскую теплотранспортного подразделения СГК. Например, потребность в раннем запуске систем отопления может появиться у больниц, детских садов и школ.

«Для подачи тепла на объект, имеющий договор на теплоснабжение, в здании достаточно открыть задвижки и направить в нашу диспетчерскую по электронной почте или телефону уведомление об этом. Мы регулируем параметры по мере роста нагрузки, а ТЭЦ постепенно увеличивают объемы воды для подпитки системы. Чтобы эта регулировка была плавной, и жители не испытали дефицита тепла и горячей воды, мы должны получить заявку-уведомление по каждому объекту, где планируется запуск системы отопления», — рассказал директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергей Иванов.

В часть домов пока нет возможности подать тепло, они обозначены на интерактивной карте синим цветом. Для остальных районов, где еще ведутся работы, предусмотрены резервные схемы подачи тепла.

По действующим нормативам, тепло должно быть подано во все объекты, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней не превышает +8 градусов тепла. При этом, по решению местной власти и готовности энергетиков отопление может быть запущено и раньше.

По материалам Сибирской генерирующей компании