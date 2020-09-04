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Шойгу поделился мечтой построить в Минусинской котловине город инноваций

Главная Общество
Красноярск
12:35 4 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр обороны РФ и президент РГО Сергей Шойгу рассказал о своей мечте «построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири». Идеальное место для этого - Минусинская котловина. 

По словам Шойгу, в Сибири мог бы появиться «город инноваций, передовой науки и технологий».  

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку. Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина», - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и газете «Комсомольская правда». 

Минусинская котловина — большой древний межгорный прогиб, ограниченный с востока Восточным Саяном, с запада — Куз­нецким Алатау, с юга — Западным Саяном, а с севера — невысоким хребтом Арга. По количеству солнечных дней в году Минусинская котловина превосходит Крым. В начале XX века это место называли «сибирской Италией».

Автор фото: afs2,  источник: yandex.ru

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