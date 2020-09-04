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В Норильске предусмотрительный должник лишился 400 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
11:50 4 Сентября 2020
общество, долг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Норильска долгие годы скрывался от приставов и случайно лишился 400 тысяч рублей. Он не платил алименты своей дочери и накопил крупную задолженность, рассказали в пресс-службе УФССП по краю. 

Мужчина не собирался выплачивать алименты - до совершеннолетия своего ребенка он прятался от приставов, скрывал все свои доходы. В итоге его объявили в розыск. 

«Когда дочери исполнилось 18 лет, мужчина решил, что обязанность платить алименты больше его не касается. Должник не знал, что совершеннолетие ребенка не снимает с него обязанности по уплате долга», - сообщили в ведомстве. 

Предусмотрительный норильчанин оформил крупную сделку - на его счет поступило 400 тысяч рублей. Деньги моментально арестовали. В итоге все средства пошли на погашение долга по алиментам. 

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