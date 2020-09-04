В Норильске предусмотрительный должник лишился 400 тысяч рублей

Житель Норильска долгие годы скрывался от приставов и случайно лишился 400 тысяч рублей. Он не платил алименты своей дочери и накопил крупную задолженность, рассказали в пресс-службе УФССП по краю.

Мужчина не собирался выплачивать алименты - до совершеннолетия своего ребенка он прятался от приставов, скрывал все свои доходы. В итоге его объявили в розыск.

«Когда дочери исполнилось 18 лет, мужчина решил, что обязанность платить алименты больше его не касается. Должник не знал, что совершеннолетие ребенка не снимает с него обязанности по уплате долга», - сообщили в ведомстве.

Предусмотрительный норильчанин оформил крупную сделку - на его счет поступило 400 тысяч рублей. Деньги моментально арестовали. В итоге все средства пошли на погашение долга по алиментам.