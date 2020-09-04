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Четыре роддома Красноярска и Сосновоборска закроются на ремонт

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Красноярск
10:30 4 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минздрав опубликовал график закрытия роддомов Красноярска и пригорода на текущий ремонт. Акушерский стационар 4-ого роддома не будет принимать пациенток до 14 сентября.

Следующим закроется роддом при 20-ой больнице: в медучреждении будут наводить порядок с 15 по 30 сентября. Роддом №2 прекратит прием рожениц с 5 по 26 октября.
Последним в этом году закроется на текущий ремонт родильный дом Сосновоборской городской больницы – с 1 по 14 ноября.

«С плановым закрытием родильных домов пациентки будут направляться в другие учреждения; очень важно выполнять рекомендации акушера-гинеколога женской консультации, который выдаст направление в родильный дом согласно его специализации или в ближайший по месту жительства будущей мамы», - отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что будущая мама сама может выбрать роддом, но только при отсутствии осложнений и отклонений во время беременности.

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