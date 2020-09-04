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Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети

Главная Общество
Красноярск
10:23 4 Сентября 2020
технологии, развитие, наука, вуз, банк, сотрудничество
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Сбербанк и Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева подписали Соглашение о взаимодействии в сфере цифровых технологий.

Документ предполагает внедрение инновационных проектов в рамках цифровой трансформации внутренних систем университета, модернизацию и развитие цифровой инфраструктуры, разработку и внедрение цифровых облачных решений, и многое другое. Так, в фойе главного корпуса СибГУ им М.Ф. Решетнева уже запущена «электронная проходная» - система Unikeeper, работающая на основе алгоритмов искусственного интеллекта, способна проводить биометрическую аутентификацию посетителей. «Электронная проходная» - это одна из составляющих «Кампусного проекта», реализуемого Университетом Решетнева совместно со Сбербанком.

Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети

Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, планируется проводить совместные семинары и тренинги, создать на базе Университета Решетнева коворкинг пространство для проведения конференций, сессий и тематических встреч, а также открыть доступ студентам и преподавателям к библиотеке, виртуальной школе и учебным программам на базе корпоративного университета Сбербанка.

Дмитрий Солнцев, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Современные технологии и образование – это важнейшие для Сбербанка направления. Приятно отметить, что цифровые возможности банка в полной мере соответствуют интересам и потребностям СибГУ имени академика Решетнева. Уверен, что предстоящая большая совместная работа будет успешной, мы готовы привлекать заинтересованных студентов к разработкам, которые будут интересны и банку и университету».

Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети

Эдхам Акбулатов, ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева:

«Соглашение, которое мы подписываем, дополняет наше сотрудничество, которое родилось на базе Кампусного проекта. Сбербанк сегодня – это целая экосистема, со своей уникальной базой знаний. Благодаря этому соглашению мы, участники Кампусного проекта, получим к ней доступ. Мы рассчитываем, что у нас будет возможность послушать ведущих специалистов Сбербанка в рамках публичных лекций, которые будут организованы в нашем университете. Это сегодня единственный банк, который имеет свой корпоративный университет в Подмосковье. Я не исключаю, что наступит время и у нас появятся сетевые программы сетевого обмена с корпоративным университетом для того, чтобы предлагать нашим студентам, аспирантам образовательные программы, отвечающие требований современного времени».

Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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