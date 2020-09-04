На улицах Дубровинского и Декабристов ограничивают движение из-за ремонта теплосетей

В администрации Красноярска предупредили водителей об ограничении движения по улицам Дубровинского и Декабристов. С пятницы, 4 сентября, из-за капитального ремонта теплосетей перекроют 150-метровый участок ул. Декабристов от ул. Ломоносова, 7 до съезда на ул. Дубровинского.

Также движение запретят на отрезке ул. Декабристов от ул. Бограда до ул. Ломоносова.

Кроме того, по ул. Дубровинского закроют участок по четной стороне дороги от ул. Декабристов до административного здания по ул. Дубровинского, 110. Объезд организуют по нечетной стороне дороги, где на время ремонта сделают двухстороннее движение.

Полностью восстановить движение подрядчик планирует поздней ночью 25 сентября.