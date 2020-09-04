В конце недели в Красноярске резко похолодает

В Красноярске резко испортится погода. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 4 сентября, в городе ожидается дождь с грозой и юго-западный ветер с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +19…+21°С.

«Днем в центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в Эвенкийском районе ночью и утром местами туман, на юге Таймырского района сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в пресс-службе метеоцентра.

В ночь на пятницу, 5 сентября, температура в Красноярске понизится до +9°С. В светлое время суток +23°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 6 сентября, ночью до +6°С. Днем воздух прогреется только до +15°С, возможен небольшой дождь.