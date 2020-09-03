В лесах края установили еще 30 видеокамер

В лесах Красноярского края установлены 30 новых камер видеонаблюдения за обстановкой в лесах. С их помощью специалисты могут оперативно отслеживать пожары. Устройства появились на вышках сотовой связи на высоте до 90 метров, радиус обзора составляет 35 км.

Пожарные уверяют, что даже при незначительном задымлении могут установить место зарождающегося пожара с точностью до 150 метров. Информация поступает в диспетчерскую службу лесного хозяйства края в режиме реального времени.

Новые камеры будут следить за лесопожарной обстановкой в лесах Курагинского, Манского, Ужурского, Уярского, Шарыповского и Шушенского районов. Теперь сеть видеонаблюдения в регионе состоит из 60 камер в 15 районах края – площадь лесов, находящихся под видеоконтролем превышает 2,5 млн гектаров. Кроме того, пожарную обстановку в тайге контролируют с воздуха,из космоса, а также с помощью наземного патрулирования.