3 сентября
Красноярск
75.47
 
€ 89.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Топливно-водяную смесь с реки Амбарная полностью перекачали в Норильске

Главная Общество
Красноярск
16:22 3 Сентября 2020
общество, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Топливно-водяную смесь с реки Амбарная полностью перекачали в Норильске. Работы выполнила компания НТЭК. 

«Мы перекачали с дельты реки Амбарной на хвостохранилище «Лебяжье» весь объем собранной топливно-водяной смеси. И сегодня же осуществили зачистку всех емкостей, их сбор и перебазировку на хвостохранилище», - рассказал руководитель дирекции НТЭК по ликвидации ЧС Игорь Коробкин. 

Сейчас на «Лебяжьем» смонтирован 81 резервуар: 78 емкостей заполнены топливно-водяной смесью, три - сепарированной водой. Чтобы сепарировать перекаченную смесь прямо на месте, «Норникель» приобрел специальное оборудование - сепаратор с повышенной пропускной способностью, восемь единиц насосного оборудования, три фильтрующих установки. Дизельное топливо очищается, разделяется с водой и складируется в резервуарном парке с последующей перебазировкой в аварийное хранилище. Кроме сепарирования, специалисты фильтруют и очищают воду, которая используется для производственных нужд. 

На ликвидации разлива топлива мы используем лучшие мировые технологии, которые существуют для перекачки и сепарации. Могу сказать, что такого плана работы, как перекачка топливно-водяной смеси на немаленькое расстояние, в мире еще не выполнялись. Мы сделали это первыми, и у нас все получилось», - подчеркнул Коробкин. 

Сейчас на месте демонтируют временные трубопроводы, длина которых составляла 40 километров. А на самой реке Амбарной продолжают щадящую промывку береговой линии. 

Напомним также, что 14 институтов Сибирского отделения РАН собрали на Таймыре несколько тысяч проб воды и грунтов, образцов живых организмов и провели приборные измерения. Теперь начинается самый важный и ответственный этап экспедиции - лабораторные исследования и комплексный анализ данных. Итогом работы Большой норильской экспедиции станет отчет, готовность которого намечена на декабрь.

По материалам компании «Норникель»

Фото: sgnorilsk.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В лесах края установили еще 30 видеокамер

В лесах края установили еще 30 видеокамер

3 Сентября 2020 г.
Это позволяет оперативно отслеживать пожары
Новости Красноярска: В СФУ открыт набор в Детский научный клуб

В СФУ открыт набор в Детский научный клуб

3 Сентября 2020 г.
Детский научный клуб Сибирского федерального университета приглашает юных учёных 6–12 лет на занятия: эксперименты, исследования, опыты, познавательные лекции и тренинги. Открыто 2 направления обучения: естественно-научное и инженерно-технологическое. Естественно-научное напр...
Новости Красноярска: В Советском районе высадили 250 кустов сирени

В Советском районе высадили 250 кустов сирени

3 Сентября 2020 г.
В Советском районе высадили 250 кустов сирени В рамках экологического проекта «Сиреневый день» высадили 250 кустов сирени. Акцию приурочили ко дню окончания второй мировой войны, а саженцы  высадили по определенному маршруту - если соединить между собой все его точки на...
Новости Красноярска: В красноярских школах проходят уроки безопасности

В красноярских школах проходят уроки безопасности

3 Сентября 2020 г.
В этом году занятия проходят преимущественно в формате классных часов
Новости Красноярска: В Красноярском крае опять недосчитались северных оленей

В Красноярском крае опять недосчитались северных оленей

3 Сентября 2020 г.
Животных регистрируется все меньше
Новости Красноярска: На десяти красноярских кладбищах началась инвентаризация

На десяти красноярских кладбищах началась инвентаризация

3 Сентября 2020 г.
Подписан контракт
Новости компаний
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Опубликованы снимки Красноярска из космоса с разницей в 18 лет

Опубликованы снимки Красноярска из космоса с разницей в 18 лет

1 Сентября 2020 г.
На видеохостинге youtube опубликовали видео, на котором Красноярск показан из космоса. По записи со спутника можно ув...
Новости Красноярска: Частный сектор Красноярска переведут на экологичный способ отопления

Частный сектор Красноярска переведут на экологичный способ отопления

1 Сентября 2020 г.
За полгода власти определятся, чем жители будут топить свои дома
Новости Красноярска: Глава краевого Следкома Андрей Потапов покинул пост

Глава краевого Следкома Андрей Потапов покинул пост

3 Сентября 2020 г.
На его место временно назначен полковник юстиции Алексей Еремин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru