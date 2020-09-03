Топливно-водяную смесь с реки Амбарная полностью перекачали в Норильске. Работы выполнила компания НТЭК.

«Мы перекачали с дельты реки Амбарной на хвостохранилище «Лебяжье» весь объем собранной топливно-водяной смеси. И сегодня же осуществили зачистку всех емкостей, их сбор и перебазировку на хвостохранилище», - рассказал руководитель дирекции НТЭК по ликвидации ЧС Игорь Коробкин.

Сейчас на «Лебяжьем» смонтирован 81 резервуар: 78 емкостей заполнены топливно-водяной смесью, три - сепарированной водой. Чтобы сепарировать перекаченную смесь прямо на месте, «Норникель» приобрел специальное оборудование - сепаратор с повышенной пропускной способностью, восемь единиц насосного оборудования, три фильтрующих установки. Дизельное топливо очищается, разделяется с водой и складируется в резервуарном парке с последующей перебазировкой в аварийное хранилище. Кроме сепарирования, специалисты фильтруют и очищают воду, которая используется для производственных нужд.

На ликвидации разлива топлива мы используем лучшие мировые технологии, которые существуют для перекачки и сепарации. Могу сказать, что такого плана работы, как перекачка топливно-водяной смеси на немаленькое расстояние, в мире еще не выполнялись. Мы сделали это первыми, и у нас все получилось», - подчеркнул Коробкин.

Сейчас на месте демонтируют временные трубопроводы, длина которых составляла 40 километров. А на самой реке Амбарной продолжают щадящую промывку береговой линии.

Напомним также, что 14 институтов Сибирского отделения РАН собрали на Таймыре несколько тысяч проб воды и грунтов, образцов живых организмов и провели приборные измерения. Теперь начинается самый важный и ответственный этап экспедиции - лабораторные исследования и комплексный анализ данных. Итогом работы Большой норильской экспедиции станет отчет, готовность которого намечена на декабрь.

По материалам компании «Норникель»

Фото: sgnorilsk.ru