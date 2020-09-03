В СФУ открыт набор в Детский научный клуб

Детский научный клуб Сибирского федерального университета приглашает юных учёных 6–12 лет на занятия: эксперименты, исследования, опыты, познавательные лекции и тренинги. Открыто 2 направления обучения: естественно-научное и инженерно-технологическое.

Естественно-научное направление:

химия * ;

; зоология * ;

; анатомия * .

На занятиях юные студенты познакомятся с определёнными явлениями природы и научатся их объяснять, поймут взаимосвязь физики и биологии, научатся определять закономерности протекания в живых организмах физических и физико-химических процессов на разных уровнях организации — от субмолекулярного и молекулярного до клетки и целого организма.

Расписание занятий: вторник, пятница 19:00–20:30.

Инженерно-технологическое направление:

3D-моделирование * ;

; легоконструирование * ;

; программирование * .

На занятиях дети познакомятся с функционалом и базовыми возможностями Tinkercad, основами создание игр, а также научатся работать с анимацией. Более того, освоят понятия баланса конструкции при помощи конструктора LEGO Education 9686.

Расписание занятий:

3D-моделирование (четверг 19:00–20:30, воскресенье 12:00–13:30);

программирование, легоконструирование (среда 19:00–20:30, суббота 13:00–14:30).

И это лишь малая часть того, что ждёт юных исследователей в нашем клубе!

Занятия начнутся 1 октября 2020 года.

Продолжительность каждого направления — 48 учебных часов.

Стоимость за одно направление — 7500 рублей.

По окончании курса выдаётся сертификат о прохождении обучения.

Место проведения: ул. Борисова, 5 (здание физико-математической школы).

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Сомневаетесь? Приходите на пробное занятие! Успейте записаться по телефону +7 923 354-64-66, (Viber, WhatsApp) или по ссылке.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ