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В СФУ открыт набор в Детский научный клуб

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Красноярск
16:30 3 Сентября 2020
клуб, наука, образование, вуз, дети, сфу
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Детский научный клуб Сибирского федерального университета приглашает юных учёных 6–12 лет на занятия: эксперименты, исследования, опыты, познавательные лекции и тренинги. Открыто 2 направления обучения: естественно-научное и инженерно-технологическое.

Естественно-научное направление:

  • химия*;
  • зоология*;
  • анатомия*.

На занятиях юные студенты познакомятся с определёнными явлениями природы и научатся их объяснять, поймут взаимосвязь физики и биологии, научатся определять закономерности протекания в живых организмах физических и физико-химических процессов на разных уровнях организации — от субмолекулярного и молекулярного до клетки и целого организма.

  • Расписание занятий: вторник, пятница 19:00–20:30.

Инженерно-технологическое направление:

  • 3D-моделирование*;
  • легоконструирование*;
  • программирование*.

На занятиях дети познакомятся с функционалом и базовыми возможностями Tinkercad, основами создание игр, а также научатся работать с анимацией. Более того, освоят понятия баланса конструкции при помощи конструктора LEGO Education 9686.

Расписание занятий:

  • 3D-моделирование (четверг 19:00–20:30, воскресенье 12:00–13:30);
  • программирование, легоконструирование (среда 19:00–20:30, суббота 13:00–14:30).

И это лишь малая часть того, что ждёт юных исследователей в нашем клубе!

  • Занятия начнутся 1 октября 2020 года.
  • Продолжительность каждого направления — 48 учебных часов.
  • Стоимость за одно направление — 7500 рублей.
  • По окончании курса выдаётся сертификат о прохождении обучения.
  • Место проведения: ул. Борисова, 5 (здание физико-математической школы).

Сомневаетесь? Приходите на пробное занятие! Успейте записаться по телефону +7 923 354-64-66, (Viber, WhatsApp) или по ссылке.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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