СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education

В начале учебного года британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга университетов Times Higher Education World University Rankings (THE WUR). Сибирский федеральный университет в очередной раз вошёл в список лучших университетов мира и улучшил позиции по всем индикаторам рейтинга.

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — глобальное исследование лучших высших учебных заведений международного значения. В 2020 году в нём приняли участие 1527 университетов из 93 стран, в том числе 48 вузов из России. Оценка университета складывается из пяти показателей качества высшего образования: преподавание (30 % от общей оценки), исследования (30 %), научное цитирование (30 %), доходы от научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (2,5 %) и международные перспективы (7,5 %).

Так, Сибирский федеральный университет входит в группу 1001+ глобального рейтинга и занимает 17-е место среди российских вузов. Самый заметный рост университет продемонстрировал по показателю «Международные перспективы» — по этому индикатору вуз поднялся на 360 позиций в мире. Самый сильный показатель — «Доходы от НИОКР». Здесь СФУ занимает 221-е место среди всех ранжируемых вузов.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ