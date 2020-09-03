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В Советском районе высадили 250 кустов сирени

Главная Общество
Красноярск
14:38 3 Сентября 2020
проект, предприятие, экология, город, акция
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В Советском районе высадили 250 кустов сирени

В рамках экологического проекта «Сиреневый день» высадили 250 кустов сирени. Акцию приурочили ко дню окончания второй мировой войны, а саженцы  высадили по определенному маршруту - если соединить между собой все его точки на карте, то получается цифра 75.

В Советском районе высадили 250 кустов сирени

«Сиреневый день» проходит  по инициативе Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиахолдинга «Комсомольская правда», при поддержке и участии администрации Советского района. В течение дня по району курсирует специальный автомобиль, который привозит кусты сирени. Их высаживают жители района, работники и ветераны,  предприниматели, общественники и школьники. На этот раз торжественное открытие акции состоялось на  ул.9 мая, 75,  где  участников и гостей встречал  Красноярский духовой оркестр. 

В Советском районе высадили 250 кустов сирени

 

«В  год 75-летия Победы эта акция наполнена особым настроением, - говорит руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. - Она объединяет нас всех.  А самое главное, что в Советском  районе появляется все больше уютных зеленых уголков, которые  не только становятся местом притяжения для жителей, но и напоминанием о  плодотворном партнерстве и неравнодушии людей».
В Советском районе высадили 250 кустов сирени

В «Сиреневый день» на ул. 9 мая появилось сразу 5 новых зеленых пространств - рядом с домами 59, 63, 75 и 2г. Также в маршрут попали улицы Никитина, Ястынская, Мужества и Аэровокзальная – дворы, где живут ветераны, их дети и внуки. Финишировал проект на ул. Воронова 11-13, где большом дворе, объединяющем 3 дома, заложена новая аллея.

Также в рамках проекта «Сиреневый день» компания РУСАЛ присоединилась к акции по озеленению будущего парка в мкр. Солнечный и подарила новому общественному пространству более 30 кустов сирени. Напомним, акция «Озеленим парк вместе!»  проводится по инициативе общественного совета мкр. Солнечный  при  участии жителей,  которые будут высаживать  в парке именные деревья.​

Всего же  в Красноярске за годы существования проекта «Сиреневый день»  было высажено  около 1000 кустов сирени. Так были заложены сиреневые аллеи около ДК КрАЗа, в Центральном парке, Роевом ручье, у часовни Параскевы Пятницы, на Аллее Солнца по ул. Алексеева, в нескольких школах и других знаковых местах города. Больше всего сиреневых аллей появилось в Советском районе.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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