В Советском районе высадили 250 кустов сирени

В рамках экологического проекта «Сиреневый день» высадили 250 кустов сирени. Акцию приурочили ко дню окончания второй мировой войны, а саженцы высадили по определенному маршруту - если соединить между собой все его точки на карте, то получается цифра 75.

«Сиреневый день» проходит по инициативе Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиахолдинга «Комсомольская правда», при поддержке и участии администрации Советского района. В течение дня по району курсирует специальный автомобиль, который привозит кусты сирени. Их высаживают жители района, работники и ветераны, предприниматели, общественники и школьники. На этот раз торжественное открытие акции состоялось на ул.9 мая, 75, где участников и гостей встречал Красноярский духовой оркестр.

«В год 75-летия Победы эта акция наполнена особым настроением, - говорит руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. - Она объединяет нас всех. А самое главное, что в Советском районе появляется все больше уютных зеленых уголков, которые не только становятся местом притяжения для жителей, но и напоминанием о плодотворном партнерстве и неравнодушии людей».

В «Сиреневый день» на ул. 9 мая появилось сразу 5 новых зеленых пространств - рядом с домами 59, 63, 75 и 2г. Также в маршрут попали улицы Никитина, Ястынская, Мужества и Аэровокзальная – дворы, где живут ветераны, их дети и внуки. Финишировал проект на ул. Воронова 11-13, где большом дворе, объединяющем 3 дома, заложена новая аллея.

Также в рамках проекта «Сиреневый день» компания РУСАЛ присоединилась к акции по озеленению будущего парка в мкр. Солнечный и подарила новому общественному пространству более 30 кустов сирени. Напомним, акция «Озеленим парк вместе!» проводится по инициативе общественного совета мкр. Солнечный при участии жителей, которые будут высаживать в парке именные деревья.​

Всего же в Красноярске за годы существования проекта «Сиреневый день» было высажено около 1000 кустов сирени. Так были заложены сиреневые аллеи около ДК КрАЗа, в Центральном парке, Роевом ручье, у часовни Параскевы Пятницы, на Аллее Солнца по ул. Алексеева, в нескольких школах и других знаковых местах города. Больше всего сиреневых аллей появилось в Советском районе.