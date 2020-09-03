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В Красноярском крае опять недосчитались северных оленей

Главная Общество
Красноярск
14:22 3 Сентября 2020
общество, красноярск, природа, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края подвели предварительные итоги экспедиции «Пясина-2020». Ученые снова заявили о низкой популяции северных оленей на Таймыре. 

«В центральной части Таймыра в бассейне р. Верхняя в скоплениях отмечено около трех тысяч диких оленей, это в тех районах, где еще в 2017 году нами визуально отмечались стада до 35 тысяч голов, а общая численность дикаря в наиболее многочисленной верхнетаймырской группировке составляла по нашим данным более 164 тысяч особей», - рассказали в ФГБУ «Заповедники Таймыра». 

Тем не менее, зоологов радует «хорошая выживаемость» телят. 

В междуречье рек Пясина и Хутудабига эксперты насчитали не более 1-2 тысяч оленей, тогда как в 2017-ду году численность достигала 41 тысячи. 

«Самки составляли примерно 30%, все они были без телят. Кроме того, с самолета отмечено нескольких взрослых самцов оленей погибших по невыясненным причинам, но не в результате гибели от хищников», - говорится в сообщении. 

Диких оленей на западе Таймыра, на 900 км маршрута, вообще нет. 

«Все это предварительные результаты, но тенденция неуклонного снижения численности всех группировок наблюдается в последние пять лет наших исследований», - подытожили в заповеднике. 

Напомним, ученые забили тревогу по поводу вымирания северных оленей в прошлом году. Основными причинами массового исчезновения называют браконьеров и волков. 

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