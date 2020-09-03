В Красноярском крае опять недосчитались северных оленей

На севере Красноярского края подвели предварительные итоги экспедиции «Пясина-2020». Ученые снова заявили о низкой популяции северных оленей на Таймыре.

«В центральной части Таймыра в бассейне р. Верхняя в скоплениях отмечено около трех тысяч диких оленей, это в тех районах, где еще в 2017 году нами визуально отмечались стада до 35 тысяч голов, а общая численность дикаря в наиболее многочисленной верхнетаймырской группировке составляла по нашим данным более 164 тысяч особей», - рассказали в ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Тем не менее, зоологов радует «хорошая выживаемость» телят.

В междуречье рек Пясина и Хутудабига эксперты насчитали не более 1-2 тысяч оленей, тогда как в 2017-ду году численность достигала 41 тысячи.

«Самки составляли примерно 30%, все они были без телят. Кроме того, с самолета отмечено нескольких взрослых самцов оленей погибших по невыясненным причинам, но не в результате гибели от хищников», - говорится в сообщении.

Диких оленей на западе Таймыра, на 900 км маршрута, вообще нет.

«Все это предварительные результаты, но тенденция неуклонного снижения численности всех группировок наблюдается в последние пять лет наших исследований», - подытожили в заповеднике.

Напомним, ученые забили тревогу по поводу вымирания северных оленей в прошлом году. Основными причинами массового исчезновения называют браконьеров и волков.