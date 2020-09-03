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В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы

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Красноярск
13:20 3 Сентября 2020
школа, открытие, район, город, школьники
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Традиционно важный и волнительный день для каждого школьника, родителей и учителей в этом году добавил переживаний и представителям строительной отрасли. 1 сентября в жилом комплексе «Преображенский» состоялось торжественное открытие школы №157, построенной группой компаний «Монолитхолдинг».

В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы

Новая школа уже на расстоянии приковывает к себе взгляды своим ярким, разноцветным фасадом и благоустроенной территорией. Перед входом в школу всех гостей линейки встречают молодые деревья и композиции ландшафтного дизайна, на территории самой школы – обилие подстриженных газонов. Благоустройство территории самой школы тоже находится на высоком уровне – отдельно обустроены детский городок с различными горками, каруселями и качелями, спортивная площадка, на которой расположились футбольное поле, баскетбольная площадка и спортивный городок. Детям в школе будет чем заняться как в учебное, так и в свободное от уроков время.

Внутри школы тоже всё оборудовано в соответствии с последними требованиями, предъявляемыми к учебным учреждениям. Множество оборудованных классов, в том числе специализированных, несколько спортивных залов, один из которых имеет татами для занятия боевыми единоборствами, тренажерный зал и отдельный зал хореографии, отдельные столовая и актовый зал с трибунами, широкие коридоры и множество пространств, которым ещё лишь предстоит найти назначение – в такой школе действительно хочется учиться.

В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы

В этом году в новую школу пришли учиться более 800 школьников, 220 из которых услышали свой первый школьный звонок. При этом даже эти весьма приличные для новой школы показатели далеки от расчетной вместимости школы – она была построена на 1280 учащихся. Вполне возможно, что к следующему учебному году наполненность школы выйдет на расчетные показатели.

Несмотря на праздник, традиционные школьные мероприятия прошли в усеченном формате. В связи с предписанными Роспотребнадзором мерами безопасности, торжественная линейка в школе №157 прошла только для первых классов, которые находились на расстоянии друг от друга, с соблюдением социальной дистанции. Тем не менее, атмосферу праздника удалось сохранить – в этом детям и взрослым помогли герои мультфильма «История игрушек», которые зарядили детей своей положительной энергией до конца года. Кульминацией праздника стало торжественное разрезание ленточки гостями мероприятия, которое и ознаменовало начало нового учебного года.

Родители и школьники остались в восторге от новой школы. Гости тоже по достоинству оценили новую школу:

«Здесь сложилась уникальная ситуация, когда в недостроенном жилом комплексе уже введена в эксплуатацию школа и три детских сада. Сам жилой комплекс осваивается одной строительной компанией целиком, благодаря чему здесь нет «белых пятен», проводится комплексное благоустройство высокого качества. Насколько я знаю, «Преображенский» - единственный в Красноярске комплекс с подобной инфраструктурой» - отметил руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы

Можно с уверенностью сказать, что несмотря на введенные ограничения, праздник первого сентября удался – это было понятно и по звнкому смеху первоклассников, и по радостным взглядам родителей, которые издалека наблюдали за первыми шагами во взрослую жизнь свои детей. Мы надеемся, что следующий День знаний пройдёт без каких-либо ограничений, и школьники смогут насладиться этим днём в полной мере.  

В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы

Фото: ГК «Монолитхолдинг»
По материалам ГК «Монолитхолдинг»

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