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На десяти красноярских кладбищах началась инвентаризация

Главная Общество
Красноярск
13:36 3 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске подписан контракт на проведение инвентаризации десяти городских кладбищ. Победителем аукциона стала компания «ПКР Груп», рассказали в мэрии. 

Специалистам предстоит создать электронную базу захоронений и провести инвентаризацию на площади 413 га. Это десять кладбищ, одно из которых самое большое в стране – «Бадалыкское».

«Специалисты должны будут обойти кладбища с измерительными приборами и фотооборудованием. В базу данных должны включаться геометки, фотографии и данные со всех надмогильных сооружений, а также данные архивных книг, которые впервые будут оцифрованы. Кроме базы данных, должна быть создана и карта-схема городских кладбищ.  На нее будут нанесены все основные объекты того или иного погоста», - пояснили в департаменте горхозяйства. 

Собранные данные помогут более рационально использовать и планировать территорию погостов. Стоимость контракта - 14 млн рублей. Работы завершат до конца 2020 года. 

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