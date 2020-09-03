На десяти красноярских кладбищах началась инвентаризация

В Красноярске подписан контракт на проведение инвентаризации десяти городских кладбищ. Победителем аукциона стала компания «ПКР Груп», рассказали в мэрии.

Специалистам предстоит создать электронную базу захоронений и провести инвентаризацию на площади 413 га. Это десять кладбищ, одно из которых самое большое в стране – «Бадалыкское».

«Специалисты должны будут обойти кладбища с измерительными приборами и фотооборудованием. В базу данных должны включаться геометки, фотографии и данные со всех надмогильных сооружений, а также данные архивных книг, которые впервые будут оцифрованы. Кроме базы данных, должна быть создана и карта-схема городских кладбищ. На нее будут нанесены все основные объекты того или иного погоста», - пояснили в департаменте горхозяйства.

Собранные данные помогут более рационально использовать и планировать территорию погостов. Стоимость контракта - 14 млн рублей. Работы завершат до конца 2020 года.