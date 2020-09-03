Площадь пожаров в Красноярском крае сокращается

В Красноярском крае сокращается число лесных пожаров. Если накануне тайга горела на площади более 144 тысяч га, то 3 сентября - на площади 99,9 тысячи га. Такие данные опубликовал Лесопожарный центр.

Очаги по-прежнему действуют на севере региона - в Кежемском и Эвенкийском районах. Всего зафиксировано 14 возгораний.

«В их ликвидации принимают участие 775 человек, задействовано 26 единиц техники. 1 лесной пожар на площади более 1,1 тысячи га локализован», - пояснили в учреждении.

Напомним, министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов получил предостережение от прокурора в связи с лесными пожарами на севере региона. В ведомстве считают, что краевая власть принимает недостаточные меры для сохранения тайги.

Фото: Авиалесоохрана