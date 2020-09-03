Транспорт Красноярска планируют полностью перевести на безналичный расчет

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров поделился в социальных сетях планами по внедрению безналичной оплаты во всей транспортной сети Красноярска. Сейчас валидаторы установлены в 250 автобусах города - они позволяют рассчитаться по социальной и банковской картам.

«У перевозчика и поставщика таких гаджетов в одном лице (а это красноярская компания «Айком») есть желание охватить валидаторами всю транспортную сеть города, выйти на пригородные маршруты с возможностью оплаты проезда по QR-коду и работать «бесконтактно» с социальной картой», - написал Димитров.

На встрече с разработчиком программного обеспечения чиновник обсудил механизмы транспортного процессинга. Не исключено, что в скором времени Красноярск будет обходиться без кондукторов, собирающих оплату.

Представители компании также заявили о планах зайти в другие сибирские регионы. Валидаторы «Айкома» установлены в транспорте Красноярска и Томской области.

Фото: Константин Димтров / Instagram