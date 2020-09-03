На подъезде к Минино появилась первая в крае проекционная зебра

На въезде в поселок Минино, на 17 км дороги Еловая – ст. Минино заработала первая крае проекционная разметка - она не заменяет уже существующую «зебру», а дополняет ее, рассказали в КрУДоре.

Так, на П-образной опоре специалисты установили два светодиодных комплекса. На переходе создается проекция «зебры». У такой установки есть явные плюсы: разметка не сотрется со временем, ее достаточно хорошо видно ночью. Яркость проекции не зависит от направления и мощности света фар автомобилей.

«Проекционная разметка видна на расстоянии 150 метров даже ночью в плохую погоду. Чаще всего именно в этих условиях возникает риск возникновения ДТП с пешеходами. Теперь мы посмотрим, как оборудование будет работать в осенне-зимний период, чтобы решить, насколько целесообразна и эффективна его установка в дальнейшем», - сказал Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КрУДор».

Новшество появилось около поселка в Емельяновском районе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».