3 сентября
Красноярск
погода +17 °C
73.86
 
€ 87.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске высаживают сирень, кизильник и чубушник

Главная Общество
Красноярск
09:45 3 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовали осенние посадки деревьев и кустарников. Во дворе дома по ул. Судостроительная, 159 высадили кусты ириса, дербенника, вейника, а также многолетние цветы вербену, ирис и хосту. Двор на Судостроительной, 97 украсят кизильником, спирей, чубушником, вязами и пузыреплодником.

В общей сложности работы по благоустройству проведут в семи дворах Свердловского района. Агрономы называют осень лучшим временем для высадки деревьев и кустарников.

«Исходя из своего опыта, могу сказать, что кустарники и деревья, которые посажены в осенью, приживаются намного лучше, чем те, которые высаживают весной. Проводя работы сейчас, мы рассчитываем, что с началом весны не только жителей двора, но и прохожих уже будет радовать наша цветочная композиция», - отметил генеральный директор ООО УК «Утиный плес» Олег Пикулин.

В Советском районе Красноярска ко дню окончания Второй мировой войны высадили 250 кустов сирени. Кустарники садили по определенному маршруту: если соединить между собой все его точки на карте, получается цифра 75.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На подъезде к Минино появилась первая в крае проекционная зебра

На подъезде к Минино появилась первая в крае проекционная зебра

3 Сентября 2020 г.
Она не сотрется со временем
Новости Красноярска: Краевые пожарные впервые за 15 лет получили новую аварийно-спасательную технику

Краевые пожарные впервые за 15 лет получили новую аварийно-спасательную технику

3 Сентября 2020 г.
На масштабное обновление автопарка потрачено 100 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске до конца ноября ограничивают движение на ул. Марковского

В Красноярске до конца ноября ограничивают движение на ул. Марковского

3 Сентября 2020 г.
Там будут проводить работы по благоустройству
Новости Красноярска: Министр лесного хозяйства Красноярского края получил предостережение от прокурора

Министр лесного хозяйства Красноярского края получил предостережение от прокурора

2 Сентября 2020 г.
Причина – лесные пожары на севере региона
Новости Красноярска: Будущим нефтяникам показали обновлённые аудитории и лаборатории СФУ

Будущим нефтяникам показали обновлённые аудитории и лаборатории СФУ

2 Сентября 2020 г.
Презентация нового учебного пространства проходила в рабочем режиме
Новости Красноярска: Скульпторы создадут в вольерах для белых медведей в «Роевом Ручье» ледники и скалы

Скульпторы создадут в вольерах для белых медведей в «Роевом Ручье» ледники и скалы

2 Сентября 2020 г.
Руководство зоопарка объявило торги по поиску подрядчика
Новости компаний
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

31 Августа 2020 г.
На интернет-ресурсы мог зайти любой человек
Новости Красноярска: В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

1 Сентября 2020 г.
Первый показ состоится 3 сентября
Новости Красноярска: Опубликованы снимки Красноярска из космоса с разницей в 18 лет

Опубликованы снимки Красноярска из космоса с разницей в 18 лет

1 Сентября 2020 г.
На видеохостинге youtube опубликовали видео, на котором Красноярск показан из космоса. По записи со спутника можно ув...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru