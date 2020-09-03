В Красноярске высаживают сирень, кизильник и чубушник

В Красноярске стартовали осенние посадки деревьев и кустарников. Во дворе дома по ул. Судостроительная, 159 высадили кусты ириса, дербенника, вейника, а также многолетние цветы вербену, ирис и хосту. Двор на Судостроительной, 97 украсят кизильником, спирей, чубушником, вязами и пузыреплодником.

В общей сложности работы по благоустройству проведут в семи дворах Свердловского района. Агрономы называют осень лучшим временем для высадки деревьев и кустарников.

«Исходя из своего опыта, могу сказать, что кустарники и деревья, которые посажены в осенью, приживаются намного лучше, чем те, которые высаживают весной. Проводя работы сейчас, мы рассчитываем, что с началом весны не только жителей двора, но и прохожих уже будет радовать наша цветочная композиция», - отметил генеральный директор ООО УК «Утиный плес» Олег Пикулин.

В Советском районе Красноярска ко дню окончания Второй мировой войны высадили 250 кустов сирени. Кустарники садили по определенному маршруту: если соединить между собой все его точки на карте, получается цифра 75.