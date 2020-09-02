Будущим нефтяникам показали обновлённые аудитории и лаборатории СФУ

В День знаний в СФУ прошли торжественные мероприятия для первокурсников института нефти и газа. В отличие от прошлых лет, презентация нового для вчерашних выпускников учебного пространства проходила в рабочем режиме с учетом антиэпидемиологических требований. Но соблюдение социальной дистанции не сократило содержательную часть программы знакомства с крупнейшим вузом Сибири, техническими лабораториями, преподавателями. И конечно, учебными планами и программами.

Сегодня СФУ предоставляет большие возможности для подготовки будущих инженеров благодаря высокой квалификации преподавателей, а также эффективно выстроенному сотрудничеству с индустриальными партнёрами, к примеру, компанией «Роснефть» и ее дочерними обществами.

Заместитель директора по учебной работе Института нефти и газа СФУ Ольга Калякина уверена, что их образовательную площадку можно считать отличной базовой подготовки специалистов для предприятий всего нефтегазового комплекса региона, в том числе и для перспективных проектов, планируемых к реализации на севере края. По ее словам, будущие специалисты проходят обучение на 12 кафедрах института, среди которых каферды бурения нефтяных и газовых скважин, геологии нефти и газа, топливообеспечения и горюче-смазочных материалов, разработки и эксплуатации месторождений и другие. В распоряжении института 26 лекционных аудиторий и 66 лабораторий, оснащенных современным оборудованием для отработки практических навыков и научной работы. В состав института также входит Корпоративный нефтегазовый центр, который реализует различные виды прикладных программ дополнительного профессионального образования.

«Кроме того у нас создана базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов, которая позволяет готовить специалистов, например для Ачинского нефтеперерабатывающего завода, — рассказала Ольга Калякина. — Студенты института проходят стажировку на производственных объектах предприятия. Представители АНПЗ являются консультантами выпускных квалификационных работ, входят в состав академических советов, созданных для актуализации образовательных программ и практик. Благодаря такому тесному сотрудничеству с потенциальными работодателями выпускников Института нефти и газа СФУ отличает высокий уровень профессиональной подготовки, и они востребованы на производственных площадках предприятий Роснефти».

Одной из новаций Института нефти и газа к началу нового учебного года стало обновление лекционных и лабораторных аудиторий. Так, на средства Ачинского НПЗ был разработан дизайн-проект и оборудованы три современные лаборатории. В аудиториях будут заниматься студенты бакалавриата по направлению подготовки «Химическая технология» и магистранты по программам магистерской подготовки «Нефтепереработка и нефтехимия» и «Petroleum chemistry and refining», а также проводится занятия по химии нефти для студентов всех специальностей.

Первокурсник Александр Новоженов, поступивший на специальность «Химическая технология», не скрывает, что мечтал стать инженером-нефтяником давно, уже за два года до поступления: «Я хочу связать свою жизнь с нефтегазовой промышленностью. Это престижно — стать инженером! Я наслышан, что в вузе очень сильный состав преподавателей, современное оборудование, интересные производственные практики». Кроме того, есть возможность заниматься наукой и спортом.

В этом году в Институте нефти и газа будут обучаться 1,3 тысячи студентов, Большинство, как показывает анализ, легко найдут работу по специальности. Поэтому, несмотря на трудности приемной кампании 2020 года, на бюджет в университет поступили 4723 человека. На внебюджет были приняты почти две тысячи первокурсников. Средний балл ЕГЭ первокурсников превысил 70 баллов. В этом году самой востребованной специальностью в институте нефти и газа в этом году стала «Химическая технология». Конкурс на бюджетные места на это направление превысил 13 человек на место.

По материалам АНПЗ

Фото: пресс-служба СФУ