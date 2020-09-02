Министр лесного хозяйства Красноярского края получил предостережение от прокурора

Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов получил предостережение от прокурора в связи с лесными пожарами на севере региона.

В надзорном ведомстве считают, что краевая власть принимает недостаточные меры для сохранения тайги. В частности, не на полную мощность использует человеческие силы и пожарную технику. Чтобы не допустить нарушение закона о пожарной безопасности в лесах, прокуратура требует от Минлесхоза задействовать все силы.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что площадь пожаров на севере Красноярского края увеличивается. По данным на 2 сентября, тайга горит на площади более 144,5 тысячи га. Все пожары возникли из-за сухих гроз. Пожароопасный сезон, по предварительным данным, завершится только ближе к концу октября.