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Министр лесного хозяйства Красноярского края получил предостережение от прокурора

Главная Общество
Красноярск
17:35 2 Сентября 2020
общество, власть, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов получил предостережение от прокурора в связи с лесными пожарами на севере региона.

В надзорном ведомстве считают, что краевая власть принимает недостаточные меры для сохранения тайги. В частности, не на полную мощность использует человеческие силы и пожарную технику. Чтобы не допустить нарушение закона о пожарной безопасности в лесах, прокуратура требует от Минлесхоза задействовать все силы.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что площадь пожаров на севере Красноярского края увеличивается. По данным на 2 сентября, тайга горит на площади более 144,5 тысячи га. Все пожары возникли из-за сухих гроз. Пожароопасный сезон, по предварительным данным, завершится только ближе к концу октября. 

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