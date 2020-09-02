Скульпторы создадут в вольерах для белых медведей в «Роевом Ручье» ледники и скалы

В новых вольерах для белых медведей в «Роевом ручье» создадут ландшафты, имитирующие ледники, камни и скалы. Подрядчик завершает основные работы в клетках, скоро потребуют декораторы. Руководство парка флоры и фауны объявило торги по поиску строителей, которые выполнят сложные декоративные работы и гидроизоляцию бассейна.

По словам директора «Роева ручья» Андрея Горбаня, работать над декорированием вольеров для белых медведей будут профессиональные художники и скульпторы.

Большие площади в клетках отдадут под 3D-роспись, однако всех секретов обустройства современных вольеров в парке не раскрывают. Начальная стоимость контракта около 30 млн рублей.

Фото: «Роев ручей»