Красноярский край перешагнул порог в 17 тысяч зараженных COVID-19

В Красноярском крае зафиксировано более 17 тысяч зараженных коронавирусом. За сутки подтвержденных случаев стало больше - 110 пациентов пополнили список инфицированных. 75 человек выписали из больниц - всего 13 587 с начала пандемии.

Пятеро умерли за сутки - всего 486 жертв COVID-19 в регионе.

«Красноярский край по итогам суток, несмотря на незначительное увеличение количества подтвержденных диагнозов, опустился на одну позицию и занимает 9-е место в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19», - рассказали в оперативном штабе.

Темп прироста заболеваемости за сутки – 0,6%.