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Красноярский край перешагнул порог в 17 тысяч зараженных COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:00 2 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае зафиксировано более 17 тысяч зараженных коронавирусом. За сутки подтвержденных случаев стало больше - 110 пациентов пополнили список инфицированных. 75 человек выписали из больниц  - всего 13 587 с начала пандемии. 

Пятеро умерли за сутки - всего 486 жертв COVID-19 в регионе. 

«Красноярский край по итогам суток, несмотря на незначительное увеличение количества подтвержденных диагнозов, опустился на одну позицию и занимает 9-е место в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19», - рассказали в оперативном штабе. 

Темп прироста заболеваемости за сутки – 0,6%.

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