В Саяно-Шушенском заповеднике вырос «дизайнерский» гриб

На территории Саяно-Шушенского заповедника специалисты-микологи обнаружили Ганодерму плоскую. Этот гриб еще называют «дизайнерским». На его нижней стороне можно рисовать - это позволяет делать особенность гименофора, рассказали в заповеднике.

«Гименофор на месте надавливания или повреждения сразу приобретает коричневый цвет. Чтобы сохранить нанесенную надпись, после рисования дотрагиваться до трубчатого слоя больше нельзя, а гриб следует высушить. Благодаря этому свойству на английском языке трутовик плоский называется «designer’s mushroom» – «дизайнерский гриб»», - отметили в заповеднике.

Ганодерма является разрушителем древесины. Гриб растет на пнях и вызывает гниль. Редко он поражает живые деревья. На территории заповедника он встречается повсеместно.

Считается, что Ганодерма плоская обладает лекарственными свойствами - повышает иммунитет, борется с вирусными заболеванием и даже нормализует давление. Специалисты уверены, что этот гриб является хорошим средством для профилактики раковых заболеваний.

Фото: sayanzapoved.ru