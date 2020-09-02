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В Саяно-Шушенском заповеднике вырос «дизайнерский» гриб

Главная Общество
Красноярск
14:15 2 Сентября 2020
общество, природа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории Саяно-Шушенского заповедника специалисты-микологи обнаружили Ганодерму плоскую. Этот гриб еще называют «дизайнерским». На его нижней стороне можно рисовать - это позволяет делать особенность гименофора, рассказали в заповеднике. 

«Гименофор на месте надавливания или повреждения сразу приобретает коричневый цвет. Чтобы сохранить нанесенную надпись, после рисования дотрагиваться до трубчатого слоя больше нельзя, а гриб следует высушить. Благодаря этому свойству на английском языке трутовик плоский называется «designer’mushroom» – «дизайнерский гриб»», - отметили в заповеднике. 

Ганодерма является разрушителем древесины. Гриб растет на пнях и вызывает гниль. Редко он поражает живые деревья. На территории заповедника он встречается повсеместно. 

Считается, что Ганодерма плоская обладает лекарственными свойствами - повышает иммунитет, борется с вирусными заболеванием и даже нормализует давление. Специалисты уверены, что этот гриб является хорошим средством для профилактики раковых заболеваний.  

Фото: sayanzapoved.ru

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