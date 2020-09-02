Площадь природных пожаров на севере края продолжает увеличиваться

В Красноярском крае продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, 2 сентября на севере региона горит 114,5 тысячи га тайги. 24 очага зафиксированы в Эвенкийском и Кежемском районах. В тушении возгораний принимают участие около 1000 человек.

«За минувшие сутки в крае ликвидировано 4 лесных пожара на площади 1,6 тысячи га. Доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 8 воздушных судов. По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозы», - рассказали в краевом правительстве.

Напомним, в регионе действует режим ЧС - доступ людей в леса ограничен. Пожароопасный сезон в крае обычно завершается в середине октября.

По информации региональной прокуратуры, с начала периода зарегистрировано 1373 пожара на общей площади в 408 тысяч га.