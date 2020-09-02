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Площадь природных пожаров на севере края продолжает увеличиваться

Главная Общество
Красноярск
12:45 2 Сентября 2020
общество, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, 2 сентября на севере региона горит 114,5 тысячи га тайги. 24 очага зафиксированы в Эвенкийском и Кежемском районах. В тушении возгораний принимают участие около 1000 человек. 

«За минувшие сутки в крае ликвидировано 4 лесных пожара на площади 1,6 тысячи га. Доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 8 воздушных судов. По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозы», - рассказали в краевом правительстве. 

Напомним, в регионе действует режим ЧС - доступ людей в леса ограничен. Пожароопасный сезон в крае обычно завершается в середине октября. 

По информации региональной прокуратуры, с начала периода зарегистрировано 1373 пожара на общей площади в 408 тысяч га. 

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