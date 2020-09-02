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В центре Красноярска демонтировали незаконный батут

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Красноярск
12:20 2 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В районе перехода от Центрального парка на набережную Красноярска демонтировали незаконный батут и торговые точки. Они появились в городе в начале лета, рассказали в мэрии. 

Детский аттракцион предприниматели установили там самовольно. За это на бизнесменов составили административный протокол по статье «неисполнение решений по вопросам местного значения органов местного самоуправления и должностных лиц». 

«Мы ведем планомерную работу с собственниками, чтобы привести территорию района в порядок. Это касается как предпринимателей, так и обычных красноярцев. Любой объект должен быть регламентирован, а вокруг него должна поддерживаться чистота. Поэтому демонтаж незаконных времянок мы продолжим в плановом режиме», – прокомментировал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

За восемь месяцев в центре Красноярска демонтировали полсотни незаконных объектов. В администрации отметили, что за этот период рекордно вырос процент «времянок», демонтированных собственниками без расходов города. Таким образом, из 50 сооружений потратить бюджетные средства пришлось только на восемь.

Половина таких объектов – это киоски и павильоны, еще 14 объектов – гаражи и бытовки. Также на территории Центрального района стало меньше нелегальных стоянок и передвижных торговых точек.

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