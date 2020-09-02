В Красноярский край проступила вакцина против гриппа

В Красноярский край поступила первая поставка вакцины против гриппа. Скоро в регионе начнется массовая вакцинация.

По данным краевого Минздрава, по медицинским учреждения региона распределят 174 242 доз вакцины Совигрипп для детей и 636 086 доз вакцины против гриппа для взрослых.

«Вакцина уже распределена между поликлиниками города и края и в течение 10 дней поступит в учреждения. Вакцина будет поступать в край несколькими траншами, завершить прививочную кампанию планируется за осенний период», - пояснили в ведомстве.

В этом сезоне планируется привить 60% населения края - это на 15% больше, чем в прошлом году. Бесплатно поставить вакцину от гриппа смогут пациенты из групп риска: пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также дети.