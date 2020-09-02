2 сентября
Красноярск
73.58
 
€ 88.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярский край проступила вакцина против гриппа

Главная Общество
Красноярск
11:28 2 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярский край поступила первая поставка вакцины против гриппа. Скоро в регионе начнется массовая вакцинация. 

По данным краевого Минздрава, по медицинским учреждения региона распределят 174 242 доз вакцины Совигрипп для детей и 636 086 доз вакцины против гриппа для взрослых. 

«Вакцина уже распределена между поликлиниками города и края и в течение 10 дней поступит в учреждения. Вакцина будет поступать в край несколькими траншами, завершить прививочную кампанию планируется за осенний период», - пояснили в ведомстве. 

В этом сезоне планируется привить 60% населения края - это на 15% больше, чем в прошлом году. Бесплатно поставить вакцину от гриппа смогут пациенты из групп риска: пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также дети. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска демонтировали незаконный батут

В центре Красноярска демонтировали незаконный батут

2 Сентября 2020 г.
Всего убрали 50 временных объектов
Новости Красноярска: Летучие мыши поселились на балконах красноярцев

Летучие мыши поселились на балконах красноярцев

2 Сентября 2020 г.
Они являются переносчиками бешенства, поэтому из лучше не трогать
Новости Красноярска: В Норильске должник продал арестованную иномарку и попал под следствие

В Норильске должник продал арестованную иномарку и попал под следствие

2 Сентября 2020 г.
Ему грозит до двух лет тюрьмы
Новости Красноярска: Красмаш — социально-ответственный работодатель

Красмаш — социально-ответственный работодатель

2 Сентября 2020 г.
В администрации г. Красноярска подвели итоги смотра-конкурса
Новости Красноярска: В Красноярске состоялся первый после долгого перерыва «живой» концерт

В Красноярске состоялся первый после долгого перерыва «живой» концерт

2 Сентября 2020 г.
На сцене БКЗ сыграл симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Новости Красноярска: Скульптуры времен года установили около Института искусств в Красноярске

Скульптуры времен года установили около Института искусств в Красноярске

2 Сентября 2020 г.
Ранее площади перед вузом стояли статуи Христа и апостолов
Новости компаний
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Погода в Красноярске испортится: синоптики обещают град

Погода в Красноярске испортится: синоптики обещают град

1 Сентября 2020 г.
Ветер усилится до 25 м/c
Новости Красноярска: Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Изуродованный монумент находится на пр. Красноярский рабочий
Новости Красноярска: Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

28 Августа 2020 г.
В регионе идет уборочная кампания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru