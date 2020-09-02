Летучие мыши поселились на балконах красноярцев

Несколько летучих мышей на своих балконах заметили жители микрорайона Покровский. В частности, они облюбовали дом на ул. Линейной. Снимки необычных «гостей» опубликованы в социальных сетях.

В комментариях одна из жительниц микрорайона рассказала, что летучую мышь она заметила у себя в гараже в частном секторе Покровки несколько недель назад.

В открытых источниках говорится, что в конце лета такие случаи фиксируются часто. Например, несколько дней назад летучая мышь оказалась в квартире в центре Москвы. В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды происходящее прокомментировали так:

«Летучие мыши залетают в квартиры, на балконы и другие помещения по ошибке. Часто это случается с молодыми и неопытными животными - вторая половина лета и начало осени», - пояснили специалисты.

Стоит помнить, что эти представители отряда рукокрылых являются переносчиками бешенства и многих других опасных инфекций.

Фото: vk.com/pokrovka24